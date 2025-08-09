Ричмонд
Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится очень скоро

Дату встречи лидеров РФ и США могут озвучить в ближайшие дни.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время переговоров с президентами Армении и Азербайджана, проходивших в Белом доме.

По словам Трампа, инициатива встречи исходит и от российской стороны. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в скорейшем проведении переговоров, а подробности, включая дату и место, будут озвучены в ближайшее время.

Глава Белого дома подчеркнул, что решение о месте встречи будет объявлено уже сегодня.

«Мы скоро объявим место проведения — возможно, совсем скоро, — и, думаю, вы будете очень счастливы», — сказал Трамп журналистам в ходе церемонии в Белом доме.

Ранее Дмитрий Родионов, руководитель Центра геополитических исследований, заявлял, что обсуждения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стали вновь актуальными на фоне успехов российских войск в зоне СВО.

