Трамп заявил, что Вашингтон снимает ограничения на военное сотрудничество с Баку

Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннюю декларацию 8 августа в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снимает ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном. Об этом глава Белого дома рассказал во время церемонии подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Для этого в резиденцию американского лидера прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы также снимаем ограничения на военное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки», — сказал 47-й глава США.

Напомним, что подписанная в пятницу, 8 августа, трехсторонняя декларация предусматривает мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а также организацию транспортного сообщения между двумя государствами Южного Кавказа.

Как KP.RU писал ранее, во время трехсторонней встречи представителей Азербайджана, Армении и США Алиев предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира.

