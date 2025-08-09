Трамп заявил, что Вашингтон снимает ограничения на военное сотрудничество с Баку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снимает ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном. Об этом глава Белого дома рассказал во время церемонии подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Для этого в резиденцию американского лидера прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.