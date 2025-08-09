Трамп заявил, что Вашингтон снимает ограничения на военное сотрудничество с Баку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон снимает ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном. Об этом глава Белого дома рассказал во время церемонии подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Для этого в резиденцию американского лидера прибыли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Мы также снимаем ограничения на военное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки», — сказал 47-й глава США.
Напомним, что подписанная в пятницу, 8 августа, трехсторонняя декларация предусматривает мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, а также организацию транспортного сообщения между двумя государствами Южного Кавказа.
Как KP.RU писал ранее, во время трехсторонней встречи представителей Азербайджана, Армении и США Алиев предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира.