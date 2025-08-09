В силовых ведомствах России сообщили, что среди взятых в плен в зоне проведения специальной военной операции присутствует большое количество иностранных граждан. Подробности приводят РИА Новости.
«Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик…», — отметили в информагентстве.
Как указали журналисты РИА Новости, на территории РФ в настоящее время в качестве военнопленных содержится большое количество зарубежных комбатантов.
Стоит отметить, что иностранные наемники служили и в оккупационных формированиях ВСУ, пытавшихся осуществить вторжение в курское приграничье. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в нападении киевских боевиков на Курщину участвовали выходцы из стран Южной Америки и Скандинавии.
В свою очередь, обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее подробно разобрала, как благодаря комбинированным ударам Российской Армии по объектам ВСУ удается ликвидировать не только рядовых наемников, но и военных инструкторов блока НАТО.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.