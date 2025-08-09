В Раде призвали украинцев не надеяться на восстановление границ 1991 года

«Я бы точно не советовал гражданам рассчитывать, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли произойдёт. Это будут очень тяжёлые компромиссы», — подчеркнул Гетманцев.
По его словам, в настоящее время уже наблюдаются признаки формирования базы для возможных договорённостей.
Между тем, согласно данным опроса общественного мнения, проведённого американской социологической службой Gallup, доля украинцев, настаивающих на быстром завершении конфликта путём мирных переговоров, возросла до 69%. Это число более чем в три раза превышает показатели 2022 года, что говорит о растущем желании населения увидеть мирное разрешение текущей ситуации.