Между тем, согласно данным опроса общественного мнения, проведённого американской социологической службой Gallup, доля украинцев, настаивающих на быстром завершении конфликта путём мирных переговоров, возросла до 69%. Это число более чем в три раза превышает показатели 2022 года, что говорит о растущем желании населения увидеть мирное разрешение текущей ситуации.