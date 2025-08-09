Более 50 тыс. жителей Калифорнии покинули свои дома или готовятся к эвакуации из-за крупных лесных пожаров

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 тыс. жителей уже покинули свои дома, еще 4 тыс. человек должны немедленно эвакуироваться из-за нового лесного пожара «Каньон» на севере округа Лос-Анджелес в США. Об этом передает «МИР 24».
Также 14 тыс. человек получили уведомление о необходимости подготовки к эвакуации в случае ухудшения ситуации. Леса в округе Вентура горят уже сутки. Площадь возгорания стремительно растет из-за жары и сильного ветра. В тушении участвуют сотни пожарных, 11 самолетов и семь вертолетов. За несколько дней это уже четвертый пожар в регионе.
Согласно официальному сайту департамента лесного и противопожарного контроля штата Калифорния, на данный момент площадь пожара составляет почти две тысячи гектаров. -0-