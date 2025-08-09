Более 50 тыс. жителей Калифорнии покинули свои дома или готовятся к эвакуации из-за крупных лесных пожаров

Также 14 тыс. человек получили уведомление о необходимости подготовки к эвакуации в случае ухудшения ситуации. Леса в округе Вентура горят уже сутки. Площадь возгорания стремительно растет из-за жары и сильного ветра. В тушении участвуют сотни пожарных, 11 самолетов и семь вертолетов. За несколько дней это уже четвертый пожар в регионе.