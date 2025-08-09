Путин представил США план по урегулированию на Украине, пишут СМИ

Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.
«По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине», — пишет издание. По мнению СМИ, план включает в себя территориальные уступки со стороны Киева.
По словам источников издания, Уитфкофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение включает два этапа.