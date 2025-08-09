Ричмонд
Путин представил США план по урегулированию на Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждает, что президент РФ Владимир Путин представил США план по урегулированию украинского вопроса, который был передан через спецпосланника Стивена Уиткоффа.

Источник: © РИА Новости

Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. Помощник российского главы государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, началась ее проработка.

«По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине», — пишет издание. По мнению СМИ, план включает в себя территориальные уступки со стороны Киева.

По словам источников издания, Уитфкофф сообщил европейским чиновникам, что российское предложение включает два этапа.

