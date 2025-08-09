Лукашенко поделился воспоминаниями о разговоре с Путиным перед началом СВО

«Звонок в вертолет, Путин снимает трубку спецсвязи, и кто-то из россиян ему докладывает, что украинцы постреливают или начали стрелять, что делать, вот гражданское население и прочее. Он мне сразу говорит: слушай, вот так и так, у нас в Донбассе гражданское население», — рассказал Лукашенко.