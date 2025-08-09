Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что скоро состоится его встреча с Путиным

«Я очень скоро встречусь с президентом России Владимиром Путиным. Это случилось бы раньше, но, вероятно, дело в мерах безопасности, которые, к сожалению, необходимо принять», — заявил Трамп.

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передает ТАСС.

«Я очень скоро встречусь с президентом России Владимиром Путиным. Это случилось бы раньше, но, вероятно, дело в мерах безопасности, которые, к сожалению, необходимо принять», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на трехсторонней церемонии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он также уточнил, что будущее место проведения встречи с руководством Российской Федерации будет «очень популярным по многим причинам. Думаю, вы будете счастливы».

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят завершения конфликта в Украине.

«И я скажу, что Европа хочет видеть мир. Европейские лидеры хотят видеть мир. Президент Путин, считаю, хочет видеть мир. И Зеленский хочет видеть мир сейчас», — сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг Украины. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше