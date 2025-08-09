Трамп заявил, что скоро состоится его встреча с Путиным

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передает ТАСС.
«Я очень скоро встречусь с президентом России Владимиром Путиным. Это случилось бы раньше, но, вероятно, дело в мерах безопасности, которые, к сожалению, необходимо принять», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на трехсторонней церемонии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он также уточнил, что будущее место проведения встречи с руководством Российской Федерации будет «очень популярным по многим причинам. Думаю, вы будете счастливы».
Американский лидер Дональд Трамп уверен, что и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят завершения конфликта в Украине.
«И я скажу, что Европа хочет видеть мир. Европейские лидеры хотят видеть мир. Президент Путин, считаю, хочет видеть мир. И Зеленский хочет видеть мир сейчас», — сказал Трамп, комментируя ситуацию вокруг Украины. -0-