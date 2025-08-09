Трамп заявил, что скоро состоится его встреча с Путиным

«Я очень скоро встречусь с президентом России Владимиром Путиным. Это случилось бы раньше, но, вероятно, дело в мерах безопасности, которые, к сожалению, необходимо принять», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на трехсторонней церемонии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.