Армения передала США «маршрут Трампа» на 99 лет

Армения передаёт Зангезурский коридор под контроль США в рамках соглашения с Азербайджаном. Как заявил на трёхсторонней встрече американский президент, коридор получит название «Маршрут Трампа ради мира и процветания» (Trump Road for Peace and Prosperity, TRIPP).

Источник: Life.ru

Коридор передаётся американской компании на 99 лет, однако действовать там будут законы Армении. Штаты намерены реализовывать там инфраструктурные и развивающие проекты.

Созданный в рамках декларации о мире транспортный коридор «Мост Трампа» длиной 42 км пройдет через регион Сюник и соединит Азербайджан с эксклавом Нахичевань.

Как сообщал Life.ru, эксперты обсуждали передачу контроля над Зангезурским коридором ещё до встречи лидеров стран. Аналитики считают, что Пашиняну нужны гарантии и финансовые выгоды. Президент Азербайджана же, по их мнению, преследует свои территориальные интересы.

