Канада хочет снизить потолок цен на российскую нефть до $47,60 за баррель

Напомним, что 18 июля Евросоюз заявил о снижении потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель. По словам российского вице-премьера Александра Новака, сниженный потолок цен на топливо не окажет никакого влияния на российский нефтяной экспорт. Он подчеркнул, что ЕК может снижать его «хоть до нуля».