Канада хочет снизить потолок цен на российскую нефть до $47,60 за баррель

По словам вице-премьера РФ Новака, сниженный потолок цен не окажет никакого влияния на российский нефтяной экспорт.

Источник: Комсомольская правда

Власти Канады намерены снизить потолок цен на российскую нефть до $47,60 за баррель из-за конфликта на Украине. Соответствующая информация опубликована на сайте канадского правительства.

«Канада намерена вместе с Европейским союзом и Великобританией еще больше снизить потолок на перевозимую по морю российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель», — отмечается в сообщении.

Напомним, что 18 июля Евросоюз заявил о снижении потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель. По словам российского вице-премьера Александра Новака, сниженный потолок цен на топливо не окажет никакого влияния на российский нефтяной экспорт. Он подчеркнул, что ЕК может снижать его «хоть до нуля».

Как KP.RU писал ранее, отказ Индии от закупок российской нефти может спровоцировать рост мировых цен на энергоносители, так как другие поставщики, вероятно, откажутся от предоставления скидок и начнут повышать стоимость.

