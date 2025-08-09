Ученые обеспокоены: одному из самых стабильных ледников мира грозит разрушение из-за глобального потепления

На основании полученной информации ученые создали первую карту дна ледника. Оказалось, что с 2000 по 2019 годы Перито-Морено терял примерно 34 см толщины в год, то есть таял сравнительно медленно. После этого сокращение стремительно (в 16 раз) ускорилось. В 2019—2024 годах ледник терял уже 5,5−6,5 м в год.