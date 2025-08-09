Ученые обеспокоены: одному из самых стабильных ледников мира грозит разрушение из-за глобального потепления

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одному из самых стабильных ледников мира грозит разрушение из-за глобального потепления. Ученые в ходе нового исследования оценили состояние 18-километрового ледника Перито-Морено в Аргентине и обнаружили, что он стремительно уменьшается. Об этом передает «МИР 24».
Ледник был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году. Он является важной точкой притяжения туристов со всего мира.
Чтобы оценить его текущее состояние и спрогнозировать будущие изменения, команда ученых изучила спутниковые данные и обследовала ледник с помощью специальной радарной системы. Георадар просканировал лед насквозь, что позволило более точно определить его количество.
На основании полученной информации ученые создали первую карту дна ледника. Оказалось, что с 2000 по 2019 годы Перито-Морено терял примерно 34 см толщины в год, то есть таял сравнительно медленно. После этого сокращение стремительно (в 16 раз) ускорилось. В 2019—2024 годах ледник терял уже 5,5−6,5 м в год.
Исследование показало, что Перито-Морено становится не только тоньше, но и короче. С 2019 года в некоторых районах он отступил более чем на 800 м. Особенно значительное отступление произошло на северной окраине.
Данные радара указали на наличие большого скалистого хребта под конечной точкой ледника. Возможно, благодаря ему Перито-Морено и сохранял стабильность до недавнего времени.
Ученые предупредили, что в скором будущем ледник может отступить от скалистого хребта и начнет таять еще быстрее. Сейчас ледник разделяет Лаго-Архентино — крупнейшее пресноводное озеро страны. По мере того как лед истончается, вода придает ему большую плавучесть. В результате от оконечности ледника все чаще откалываются фрагменты. Исследователи не исключили полного исчезновения ледника, сообщает Nature Communications Earth and Environment.-0-