Пашинян и Алиев в присутствии Трампа парафировали армяно-азербайджанский мирный договор

Никол Пашинян, Премьер-министр Республики Армения, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев завершили процедуру предварительного подписания мирного договора. Подробности приводит «Интерфакс».
«Парафирование мирного соглашения проложит путь для прекращения длившегося десятилетиями конфликта… Мы открываем на Южном Кавказе страницу мира, безопасности, процветания, экономического сотрудничества», — процитировали Никола Пашиняна в «Интерфакс».
Предварительное подписание армяно-азербайджанского мирного договора прошло в американском Белом доме, куда лидеров обеих стран ранее пригласил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Как и предполагали аналитики, первым условием соглашения, о котором публично представителям СМИ сообщили политики, стало создание прямого транспортного коридора между Азербайджанской Республикой и ее анклавом в Нахичевани через разделяющий их участок территории Армении.
Однако, пока многие ожидают возвращения периода мира и стабильности на Южный Кавказ, ряд экспертов опасаются начала новых региональных кризисов. Ранее специалист Василий Колташов в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему действующее руководство Азербайджана уже совсем скоро может пойти на конфронтацию с Российской Федерацией.
