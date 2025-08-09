Зангезурский коридор в Армении передали США и назвали «маршрутом Трампа»

«Это специальная транзитная зона, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в районе Нахичевань при полном уважении суверенитета Армении. Армения также создает эксклюзивное партнерство с США для развития этого коридора», — рассказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Associated Press).
Премьер Армении Никол Пашинян сказал, что создание коридора «поспособствует инвестициям и укрепит лидерство США как главного актора решения конфликтов». Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что реализация проекта «устранит преграды в отношениях» двух стран.
На встрече в Вашингтоне Армения и Азербайджан подписали декларацию о прекращении боевых действий. США также договорились с обеими странами о сотрудничестве в области энергетики.