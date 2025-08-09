Трамп намерен встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным «могла бы произойти раньше, но есть меры безопасности, которые приходится принимать». Он также говорил, что США предлагают России и Украине обменять часть территорий. Подписание договора о мире, по его словам, возможно в ближайшие месяцы.