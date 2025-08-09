Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры не только с Путиным, но и с Владимиром Зеленским. Он отметил, что главарю киевского режима «придётся что-то подписать» на встрече. Кроме того, президент США подтвердил, что на переговорах с Путиным будет обсуждать обмен территориями между Россией и Украиной.