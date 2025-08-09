Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа на Аляске

«Эта долгожданная встреча между мной и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска», — отметил Трамп.
Американский лидер пообещал обнародовать детали предстоящей встречи позднее.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что планирует провести переговоры не только с Путиным, но и с Владимиром Зеленским. Он отметил, что главарю киевского режима «придётся что-то подписать» на встрече. Кроме того, президент США подтвердил, что на переговорах с Путиным будет обсуждать обмен территориями между Россией и Украиной.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше