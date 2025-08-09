Трамп считает обоюдовыгодным обмен территориями между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп допустил, что в рамках территориального урегулирования конфликта на Украине могут быть предусмотрены как обмены, так и возвращение отдельных территорий.
По его словам, обсуждаются различные варианты, включая частичный возврат земель и возможный обмен территориями, что, как отметил американский лидер, является сложным и многоэтапным процессом.
Трамп также подчеркнул, что Владимир Зеленский для достижения договорённостей должен обладать всеми необходимыми полномочиями внутри страны и быть готовым подписать соответствующие документы. Он отметил, что это ключевое условие для продвижения переговорного процесса.
Отвечая на вопрос о том, потребуется ли Зеленскому одобрение парламента или проведение референдума для принятия определённых решений, Трамп заявил, что политик уже предпринимает шаги для получения необходимых полномочий. По его словам, это нужно сделать максимально быстро, так как стороны приближаются к заключению сделки.
Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, инициатива встречи исходит и от российской стороны.