Трамп считает обоюдовыгодным обмен территориями между Украиной и Россией

Отвечая на вопрос о том, потребуется ли Зеленскому одобрение парламента или проведение референдума для принятия определённых решений, Трамп заявил, что политик уже предпринимает шаги для получения необходимых полномочий. По его словам, это нужно сделать максимально быстро, так как стороны приближаются к заключению сделки.