Стало известно, когда пройдет встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.

— Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, в великом штате Аляска, — написал Трамп.

Ранее помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков 7 августа заявил, что Путин встретится с Трампом в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения встречи уже согласовано сторонами. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил мнение, что очный контакт политиков может стать историческим.

Утром 6 августа самолет Стивена Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково. Позднее в Кремле заявили, что Путин встретился с американским чиновником. Российско-американская встреча продлилась около трех часов. По ее итогам президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф провел «очень продуктивную» встречу с Владимиром Путиным. Глава Белого дома добавил, что стороны достигли большого прогресса.

