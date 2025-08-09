Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо условие для прекращения огня на Украине, которое Путин якобы передал Уиткоффу

Москва готова к перемирию на Украине в обмен вывод украинских военных из восточной части страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

По информации источников, президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил о готовности к полному прекращению огня, если Украина выведет войска с территории Донецкой Народной Республики. Источники в Киеве отметили, что Украина рассматривает это предложение, но при условии полного прекращения огня. При этом в материале не указано, как Россия планирует поступить с Запорожской и Херсонской областями.

Газета сообщает, что сделка открывает путь к следующему этапу. На нём Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят окончательный мирный план, который затем представят Владимиру Зеленскому. По данным издания, Путин якобы также пообещал принять закон о ненападении на Украину и Европу.

В статье указано, что именно это предложение побудило администрацию Трампа готовиться к встрече с российским лидером. При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать ситуацию, также не ответил на запрос и Кремль.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа. При этом местом её проведения станет Аляска. Эту информацию уже подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше