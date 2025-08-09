Названо условие для прекращения огня на Украине, которое Путин якобы передал Уиткоффу

По информации источников, президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил о готовности к полному прекращению огня, если Украина выведет войска с территории Донецкой Народной Республики. Источники в Киеве отметили, что Украина рассматривает это предложение, но при условии полного прекращения огня. При этом в материале не указано, как Россия планирует поступить с Запорожской и Херсонской областями.
Газета сообщает, что сделка открывает путь к следующему этапу. На нём Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят окончательный мирный план, который затем представят Владимиру Зеленскому. По данным издания, Путин якобы также пообещал принять закон о ненападении на Украину и Европу.
В статье указано, что именно это предложение побудило администрацию Трампа готовиться к встрече с российским лидером. При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать ситуацию, также не ответил на запрос и Кремль.
Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным 15 августа. При этом местом её проведения станет Аляска. Эту информацию уже подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.