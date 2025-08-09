Названо условие для прекращения огня на Украине, которое Путин якобы передал Уиткоффу

По информации источников, президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил о готовности к полному прекращению огня, если Украина выведет войска с территории Донецкой Народной Республики. Источники в Киеве отметили, что Украина рассматривает это предложение, но при условии полного прекращения огня. При этом в материале не указано, как Россия планирует поступить с Запорожской и Херсонской областями.