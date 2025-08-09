Ричмонд
Кремль подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Главы государств обсудят варианты урегулирования российско-украинского конфликта.

Источник: Reuters

«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по ТАСС).

Как добавил помощник президента, на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США. «Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», — уточнил он. По словам Ушакова, ближайшие дни Москва и Вашингтон посвятят «активной и напряженной проработке параметров встречи».

Кремль также анонсировал возможную вторую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее хотят провести на территории России. По словам Юрия Ушакова, Москва уже передала Вашингтону приглашение.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске. Он также говорил, что США предлагают России и Украине обменять часть территорий. Подписание договора о мире, по его словам, возможно в ближайшие месяцы.

