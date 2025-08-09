Ричмонд
Названы время и место встречи Путина с Трампом

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник лидера России Юрий Ушаков.

По его словам, Путин и Трамп в ходе саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной и напряженной проработке параметров встречи на Аляске, и это будет непростой процесс.

