Белорусская оппозиция создаст новое «боевое крыло»

Белорусская оппозиция на встрече в Варшаве создаст новое боевое крыло.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Созданное выехавшими за рубеж белорусскими оппозиционерами формирование «Объединенный переходный кабинет» (ОПК, признано в Белоруссии террористической организацией), как ожидается, представит на конференции в Варшаве свое новое «боевое крыло», сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции.

По данным источника, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9—10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции «Новая Беларусь». На закрытую часть конференции, по его словам, приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур. Источник предоставил РИА Новости копию программы конференции. По его словам, «в ходе панели № 3 “Региональная безопасность: Беларусь 2027”, на которую также приглашены представители зарубежных спецслужб, будет представлена новая структура силовой составляющей “Объединенного переходного кабинета”.

Как указал источник, в ОПК решили «свернуть проект так называемой спортивно-образовательной организации “Паспалітае рушэнне”, которая выполняла функции “боевого крыла” беглых белорусских оппозиционеров. Причинами предстоящей реструктуризации “являются накопившиеся организационные ошибки, отсутствие устойчивой поддержки, а также необходимость соответствовать современным реалиям”. “В целях повышения безопасности вводятся новые протоколы координации боевых формирований, включая использование цифровых платформ, криптосвязи и нейтральных посредников. Речь идет в том числе о “спящих ячейках” на территории Республики Беларусь. Для повышения боевых возможностей будет проведен комплекс мероприятий, в частности, переформатирование сетей влияния, действующих под прикрытием гуманитарных, дипломатических и экономических миссий на территории Польши и Литвы”, — пояснил источник.