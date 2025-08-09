Белорусская оппозиция создаст новое «боевое крыло»

Как указал источник, в ОПК решили «свернуть проект так называемой спортивно-образовательной организации “Паспалітае рушэнне”, которая выполняла функции “боевого крыла” беглых белорусских оппозиционеров. Причинами предстоящей реструктуризации “являются накопившиеся организационные ошибки, отсутствие устойчивой поддержки, а также необходимость соответствовать современным реалиям”. “В целях повышения безопасности вводятся новые протоколы координации боевых формирований, включая использование цифровых платформ, криптосвязи и нейтральных посредников. Речь идет в том числе о “спящих ячейках” на территории Республики Беларусь. Для повышения боевых возможностей будет проведен комплекс мероприятий, в частности, переформатирование сетей влияния, действующих под прикрытием гуманитарных, дипломатических и экономических миссий на территории Польши и Литвы”, — пояснил источник.