Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске является логичным, учитывая географическую близость Российской Федерации и Соединенных Штатов.
Так в Кремле прокомментировали заявление Трампа о намерении провести встречу с российским лидером именно на Аляске.
— Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран, — цитирует Ушакова ТАСС.
Ранее Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.
8 августа Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Заявление было сделано на трехсторонней церемонии в Белом доме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трамп подчеркнул, что подписанные документы знаменуют достижение мира.