Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске является логичным, учитывая географическую близость Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске является логичным, учитывая географическую близость Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Так в Кремле прокомментировали заявление Трампа о намерении провести встречу с российским лидером именно на Аляске.

— Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран, — цитирует Ушакова ТАСС.

Ранее Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.

8 августа Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Заявление было сделано на трехсторонней церемонии в Белом доме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трамп подчеркнул, что подписанные документы знаменуют достижение мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше