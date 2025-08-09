Ричмонд
В Кремле оценили решение провести встречу Путина и Трампа на Аляске

В Кремле подтвердили предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в штате Аляска. Страны являются близкими соседями, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

«Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдёт на Аляске», — сказал Ушаков, комментируя информацию от Дональда Трампа о встрече глав государств.

Ушаков добавил, что проведение важного саммита лидеров двух стран на Аляске представляется оптимальным вариантом, учитывая, что российской стороне предстоит перелетать только через Берингов пролив. Ближайшие дни Москва и Вашингтон посвятят активной и напряжённой проработке практических и политических параметров мероприятия, этот процесс будет непростым, отметил помощник президента РФ, однако им будут активно и интенсивно заниматься.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится 15 августа 2025 года в штате Аляска. Американский лидер пообещал обнародовать детали предстоящих переговоров позднее.

