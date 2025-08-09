Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта

Напомним, что встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Президент США заявил, что на переговорах он намерен обсудить возможность обмена территориями между Украиной и Россией. Трамп выразил уверенность в том, что все стороны — Путин, Зеленский и он сам — хотят мира, но для его достижения главе киевского режима «придётся что-то подписать».