Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта

В ходе предстоящей встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: Life.ru

На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран, а также видятся перспективы для реализации взаимовыгодных проектов, отметил Ушаков.

«Тем не менее, сами президенты сосредоточатся на вариантах достижения долгосрочного мирного разрешения украинского кризиса», — подчеркнул он.

Напомним, что встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Президент США заявил, что на переговорах он намерен обсудить возможность обмена территориями между Украиной и Россией. Трамп выразил уверенность в том, что все стороны — Путин, Зеленский и он сам — хотят мира, но для его достижения главе киевского режима «придётся что-то подписать».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше