Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приглашение передано: Кремль планирует вторую встречу Путина с Трампом в России

Москва рассчитывает, что следующая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после их переговоров на Аляске состоится на российской территории. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — отметил он.

Ранее Трамп анонсировал запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая пройдёт 15 августа 2025 года в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. В Кремле назвали идею провести переговоры двух лидеров на Аляске логичным шагом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше