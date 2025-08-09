Приглашение передано: Кремль планирует вторую встречу Путина с Трампом в России

Ранее Трамп анонсировал запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая пройдёт 15 августа 2025 года в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. В Кремле назвали идею провести переговоры двух лидеров на Аляске логичным шагом.