Приглашение передано: Кремль планирует вторую встречу Путина с Трампом в России

«Соответствующее приглашение президенту США уже передано», — отметил он.
Ранее Трамп анонсировал запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая пройдёт 15 августа 2025 года в штате Аляска. Американский президент пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. В Кремле назвали идею провести переговоры двух лидеров на Аляске логичным шагом.
