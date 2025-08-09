Ричмонд
Хотели надавить на Путина и выгнать Овечкина из НХЛ: опубликованы планы администрации США

WSJ: Администрация Байдена хотела выгнать Овечкина и других хоккеистов РФ из НХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Администрация экс-президент США Джо Байдена хотела выгнать хоккеиста Александра Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Штатов, чтобы таким образом оказать некое «давление» на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными. Об этом пишет издание Wall Street Journal (WSJ).

Белый дом под руководством прошлого лидера рассматривал эту идею долгие месяцы, пока в США возвращались американский журналист Эван Гершкович и бывший морской пехотинец Пол Уилан. Отметим, что обмен заключенными состоялся в августе 2024 года.

«Салливан (бывший советник президента США по нацбезопасности) рассматривал возможность наказать Путина, выдворив российских хоккеистов, выступающих в Америке, включая Александра Овечкина, преследовавшего рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб», — отмечается в материале.

Однако в результате, по никому не известным причинам, американский политик все же решил отказаться от этой идеи, подчеркивает WSJ.

Как KP.RU писал ранее, Джо Байден выступил с резкой критикой текущей политической ситуации в Штатах, заявив о наступлении «темных времен» для Вашингтона. Его комментарии опубликовало издание Politico.

