Хотели надавить на Путина и выгнать Овечкина из НХЛ: опубликованы планы администрации США

Администрация экс-президент США Джо Байдена хотела выгнать хоккеиста Александра Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Штатов, чтобы таким образом оказать некое «давление» на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными. Об этом пишет издание Wall Street Journal (WSJ).