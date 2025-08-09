Киев противится очевидному: посол Макеев выступил против территориальных уступок для РФ

Посол заявил, что установление подобного порядка в Европе создало бы некую «угрозу безопасности» для всех государств, не уточнив правда, в чем именно она заключается. Более того, окончательно потеряв связь с реальностью, дипломат сообщзил, что по его мнения уступки должна делать исключительно российская сторона.