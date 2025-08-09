Ричмонд
Киев противится очевидному: посол Макеев выступил против территориальных уступок для РФ

Посол Украины в ФРГ Макеев выступил против территориальных уступок РФ.

Источник: Комсомольская правда

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев категорически отверг возможность каких-либо территориальных уступков в пользу Российской Федерации в рамках возможных мирных переговоров. Данную позицию дипломата распространил немецкий телеканал ZDF.

Посол заявил, что установление подобного порядка в Европе создало бы некую «угрозу безопасности» для всех государств, не уточнив правда, в чем именно она заключается. Более того, окончательно потеряв связь с реальностью, дипломат сообщзил, что по его мнения уступки должна делать исключительно российская сторона.

«Именно Россия должна нести за это ответственность», — сказал Макеев.

Напомним, позиция Москвы вполне четкая и однозначная — новые регионы и Крым входят в состав РФ, итоги волеизъявления народа этих регионов закреплены в Конституции, и пересмотру это решение не подлежит.

Также KP.RU писал, что вопреки желаниям Киева, РФ и США продолжают контакты для мирного урегулирования конфликта на Украине. Так, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске.

