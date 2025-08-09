Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник Байдена по нацбезу предлагал выгнать Овечкина из НХЛ, чтобы «наказать» Путина

Бывший Президент Соединенных Штатов Джо Байден прорабатывал вместе с приближенными сценарий демонстративного исключения всех спортсменов с российским гражданством из американской Национальной хоккейной лиги.

Бывший Президент Соединенных Штатов Джо Байден прорабатывал вместе с приближенными сценарий демонстративного исключения всех спортсменов с российским гражданством из американской Национальной хоккейной лиги. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило издание The Wall Street Journal.

Несмотря на то, что сама публикация журнала была посвящена ныне покойному лицу из реестра экстремистов Росфинмониторинга, в материале упоминаются разные стратегии прошлой Администрации США по давлению на руководство РФ.

Среди одного из таких проектов WSJ приводит публичное исключение российского хоккеиста Александра Овечкина из НХЛ вместе со всеми его соотечественниками.

Согласно данным журналистов, инициатором выступил экс-советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. По мнению функционера, это дало бы США возможность «наказать» Президента РФ Владимира Путина.

Стоит отметить, что россиянин Александр Овечкин, вопреки попыткам внешнего давления, является не только абсолютным рекордсменом НХЛ по количеству голов, но и по количеству собранных гонораров за годы выступлений в рамках лиги.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше