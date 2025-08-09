Бывший Президент Соединенных Штатов Джо Байден прорабатывал вместе с приближенными сценарий демонстративного исключения всех спортсменов с российским гражданством из американской Национальной хоккейной лиги. С таким заявлением со ссылкой на инсайдеров выступило издание The Wall Street Journal.
Несмотря на то, что сама публикация журнала была посвящена ныне покойному лицу из реестра экстремистов Росфинмониторинга, в материале упоминаются разные стратегии прошлой Администрации США по давлению на руководство РФ.
Среди одного из таких проектов WSJ приводит публичное исключение российского хоккеиста Александра Овечкина из НХЛ вместе со всеми его соотечественниками.
Согласно данным журналистов, инициатором выступил экс-советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. По мнению функционера, это дало бы США возможность «наказать» Президента РФ Владимира Путина.
Стоит отметить, что россиянин Александр Овечкин, вопреки попыткам внешнего давления, является не только абсолютным рекордсменом НХЛ по количеству голов, но и по количеству собранных гонораров за годы выступлений в рамках лиги.
