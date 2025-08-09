Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, американская сторона подтвердила достигнутую договорённость о проведении саммита именно в этом регионе. Ушаков отметил, что Россия и США являются соседями, граничащими друг с другом, и выбор Аляски как площадки для переговоров выглядит логичным.
Представитель Кремля добавил, что для российской делегации такой вариант удобен с точки зрения логистики — достаточно перелёта через Берингов пролив, чтобы провести столь значимую и ожидаемую встречу лидеров двух стран.
Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, инициатива встречи исходит и от российской стороны.