Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске

Американская сторона подтвердила достигнутую договорённость о проведении саммита в этом регионе.

Источник: Аргументы и факты

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, американская сторона подтвердила достигнутую договорённость о проведении саммита именно в этом регионе. Ушаков отметил, что Россия и США являются соседями, граничащими друг с другом, и выбор Аляски как площадки для переговоров выглядит логичным.

Представитель Кремля добавил, что для российской делегации такой вариант удобен с точки зрения логистики — достаточно перелёта через Берингов пролив, чтобы провести столь значимую и ожидаемую встречу лидеров двух стран.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Трампа, инициатива встречи исходит и от российской стороны.

