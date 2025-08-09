Ричмонд
Гренада отказалась от присяги королю Великобритании Карлу III

Гренада, которая входит в Содружество наций, не будет присягать на верность королю Великобритании Карлу III. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Источник: Life.ru

«Гренада отклонила присягу на верность королю Карлу III на фоне того, что страны Содружества обсуждают возможность лишения британского монарха статуса своего суверена», — указано в статье.

После смерти королевы Елизаветы II в ряде стран Содружества усилились призывы освободить государство от зависимости от британского монарха. Чиновники Гренады намерены присягать не Карлу III, а своей стране. Изменения в законодательстве Гренады вступили в силу 1 августа.

Недавно стало известно, что Карл III готовит неожиданное обращение к нации. Традиционное выступление состоится 15 августа. Это произойдёт в день 80-летия капитуляции Японии, завершившей Вторую мировую войну. Инсайдеры подтвердили, что монарх подготовил текст речи самостоятельно, без участия спичрайтеров.

