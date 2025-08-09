Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил об уверенности в том, что Азербайджан и Армения достигнут мира

Трамп не стал отвечать, планируются ли договоренности между Баку и Ереваном о «защите христиан».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп уверен, что Азербайджан и Армения достигнут прочного мира. Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи в Белом доме с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

«Вполне уверен», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников прессы.

У Трампа также поинтересовались, существуют ли планы по достижению договоренностей между Баку и Ереваном о «защите христиан». Президент не стал комментировать этот вопрос.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что 8 августа в Вашингтоне Армения и Азербайджан должны подписать мирное соглашение. Он отмечал, что в Белом доме состоится «исторический мирный саммит» с участием Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше