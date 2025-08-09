Трамп заявил об уверенности в том, что Азербайджан и Армения достигнут мира

Президент США Дональд Трамп уверен, что Азербайджан и Армения достигнут прочного мира. Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи в Белом доме с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
«Вполне уверен», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников прессы.
У Трампа также поинтересовались, существуют ли планы по достижению договоренностей между Баку и Ереваном о «защите христиан». Президент не стал комментировать этот вопрос.
Напомним, ранее Трамп заявлял, что 8 августа в Вашингтоне Армения и Азербайджан должны подписать мирное соглашение. Он отмечал, что в Белом доме состоится «исторический мирный саммит» с участием Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.