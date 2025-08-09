Алиев и Пашинян назвали Трампа основным номинантом на Нобелевскую премию мира

Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики, и Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложили выдвинуть американского лидера Дональда Трампа в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «Интерфакс».
«…Возможно, мы с Премьером Пашиняном договоримся совместно направить заявку в Нобелевский комитет, чтобы Президенту Трампу была присуждена Нобелевская премия мира», — процитировали Ильхама Алиева в информагентстве.
Как указали в «Интерфакс», первым в ходе публичного выступления перед прессой с данной инициативой выступил армянский лидер.
Никол Пашинян уверил СМИ, что «приложит усилия» для того, чтобы хозяин Белого дома все же получил долгожданную награду. Всего сутками ранее Дональд Трамп сам открыто заявил, что желает стать лауреатом Нобелевской премии за урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.
На данный момент еще рано говорить об успехе действий главы Овального кабинета, однако процедура парафирования проекта мирного соглашения между двумя Республиками все же была завершена вечером пятницы, 8 августа.
Через 6 дней Дональд Трамп проведет первые в 2025 году личные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Местом встречи был выбран штат Аляска — ближайший к границе РФ регион США.
