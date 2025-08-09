Ричмонд
По итогам встречи Пашиняна и Трампа были подписаны три важных документа

Стороны подписали три соглашения о сотрудничестве между США и Арменией.

Источник: Аргументы и факты

По итогам переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне были подписаны три ключевых соглашения, касающиеся развития коммуникаций, энергетики и высоких технологий. Об этом сообщил глава комиссии Национального собрания Армении по внешним связям Саргис Ханданян.

Он уточнил, что одним из документов стал проект «Перекрёсток мира», направленный на разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, который получил высокую оценку со стороны США.

Второе соглашение связано с сотрудничеством в области энергетической безопасности, а третье — с развитием высоких технологий и внедрением решений в сфере искусственного интеллекта, отметил Ханданян.

Ранее Трамп сообщил, что в пятницу в Вашингтоне Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение.

