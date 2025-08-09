Sohu: ответ Путина на провал ультиматума Трампа удивил КНР

Согласно Sohu, российский президент дал понять свою открытость к прямому диалогу с Вашингтоном, и подготовка к его встрече с американским коллегой уже активно ведётся. Китайские комментаторы полагают, что этот шаг можно расценить как своеобразный жест в сторону Трампа, давно выражавшего желание лично обсудить с Путиным острые вопросы. Однако в Пекине убеждены — лёгкой эта встреча для Белого дома не будет.