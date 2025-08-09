Sohu: ответ Путина на провал ультиматума Трампа удивил КНР

Президент России Владимир Путин подготовил для Соединённых Штатов неожиданный ход, которого в Пекине явно не ждали, говорится в материале на китайском информационном портале Sohu.
Как отмечается, в последние недели американский лидер Дональд Трамп неоднократно затрагивал тему вторичных санкций, публично угрожал наказать ключевых торговых партнёров России, рассчитывая тем самым оказать давление на Кремль. Однако, как констатируют китайские эксперты, реакция Путина явно оказалась неожиданной.
«Хотя стратегия Трампа может выглядеть жёсткой, она не возымела запланированного эффекта, особенно в отношении главных торговых партнеров России — Китая и Индии. Столкнувшись с угрозами, обе державы не только не отступили, но, напротив, заняли ещё более жёсткую позицию против Соединенных Штатов», — отмечают китайские обозреватели.
По мнению авторов, Трамп полагал, что давление санкционными мерами заставит Пекин и Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. Но ситуация развивалась в противоположном ключе: и Китай, и Индия подвергли Вашингтон критике и заявили о неготовности сворачивать сотрудничество с Россией.
«И именно в тот момент, когда могло показаться, что Кремль торжествует, Путин предпринял неожиданную инициативу. Он принял в Кремле спецпредставителя Трампа и выразил готовность к сотрудничеству с США», — подчеркивают авторы китайского издания.
Согласно Sohu, российский президент дал понять свою открытость к прямому диалогу с Вашингтоном, и подготовка к его встрече с американским коллегой уже активно ведётся. Китайские комментаторы полагают, что этот шаг можно расценить как своеобразный жест в сторону Трампа, давно выражавшего желание лично обсудить с Путиным острые вопросы. Однако в Пекине убеждены — лёгкой эта встреча для Белого дома не будет.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске.