Axios: представители Украины, США и ЕС планируют провести встречу в Британии

По его данным, «Украина и некоторые союзники по НАТО в частных беседах выражают обеспокоенность тем, что Трамп может согласиться на предложение Путина о завершении конфликта без учета их позиций». Axios поясняет, что идея проведения встречи, на которой стороны «попытались бы выработать общую позицию», возникла во время разговора украинских, американских и европейских чиновников в пятницу.
Детали встречи и состав участников до сих пор согласовываются, подчеркивает портал. При этом источник Axios считает, что возможные территориальные уступки со стороны Украины потребуют от Владимира Зеленского проведения в стране референдума.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Соответствующую публикацию американский президент разместил в пятницу в социальной сети Truth Social. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил время и место проведения саммита. Это будет первая очная встреча российского и американского лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.