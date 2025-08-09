Axios: представители Украины, США и ЕС планируют провести встречу в Британии

По его данным, «Украина и некоторые союзники по НАТО в частных беседах выражают обеспокоенность тем, что Трамп может согласиться на предложение Путина о завершении конфликта без учета их позиций». Axios поясняет, что идея проведения встречи, на которой стороны «попытались бы выработать общую позицию», возникла во время разговора украинских, американских и европейских чиновников в пятницу.