Внедрить спорт в массы даже на работе: за сдачу ГТО в РФ хотят давать дополнительные отпуска

В ГД внесут проект о дополнительных отпусках и выходных за сдачу нормативов ГТО.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому россиянам предлагается предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска за сдачу нормативов ГТО, а также освобождать от работы сотрудников в день их сдачи. С документом ознакомились РИА Новости.

Авторы инициативы отмечают, что для получения дополнительного выходного нужно подтвердить знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте. Нововведением предлагаетсятакже обязать работодателей предоставлять условия для занятия спортом. Соответствующие условия хотят прописать в соглашении, коллективном или трудовом договоре.

По словам депутата Леонида Слуцкого, который совместно с партией ЛДПР и предлагает введение этого законопроекта, рост числа участников ГТО может значительно снизить нагрузку на всю систему здравоохранения РФ в будущем. То есть, здоровых людей станет больше, а пациентов медучреждений — меньше.

Как KP.RU писал ранее, россияне, регулярно проходящие профилактический медицинский осмотр в рамках диспансеризации в стране, а также сдающие нормативы программы «Готов к труду и обороне», могут получить ежегодный налоговый вычет по НДФЛ.

