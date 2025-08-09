Внедрить спорт в массы даже на работе: за сдачу ГТО в РФ хотят давать дополнительные отпуска

По словам депутата Леонида Слуцкого, который совместно с партией ЛДПР и предлагает введение этого законопроекта, рост числа участников ГТО может значительно снизить нагрузку на всю систему здравоохранения РФ в будущем. То есть, здоровых людей станет больше, а пациентов медучреждений — меньше.