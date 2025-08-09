Украина должна будет пойти на тяжелые компромиссы в рамках переговоров, и ей не следует ожидать возвращения к границам 1991 года, заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
«Я бы не советовал гражданам рассчитывать на какие-то победы в этом переговорном процессе, в том контексте, что мы получим границы 1991 года. Это, давайте будем откровенны, вряд ли будет. Это будут очень тяжёлые компромиссы», — сказал депутат, слова которого приводит РИА Новости.
Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что указанные уступки крайне необходимы Украине. Гетманцев пояснил, что от этого зависит будущее нашей страны. По его словам, якобы уже происходит формирование базы для «тех или иных договоренностей».
Напомним, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ должны покинуть правобережную часть этого региона. Он отметил, что эта территория является частью исторической и юридической территории России.