В Верховной раде предупредили о тяжёлых компромиссах для Украины

«Я бы не советовал гражданам рассчитывать на какие-то победы в этом переговорном процессе, в том контексте, что мы получим границы 1991 года. Это, давайте будем откровенны, вряд ли будет. Это будут очень тяжёлые компромиссы», — сказал депутат, слова которого приводит РИА Новости.