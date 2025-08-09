Украине не следует ожидать возвращения границ 1991 года. Киеву придется пойти на тяжелые компромиссы в рамках переговорного процесса с Россией. Таким мнением поделился председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
«Я бы точно не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы», — заявил он в эфире телеканала «Новости. Live».
Спикер также подчеркнул, что в настоящее время некие специалисты уже занимаются базой для «тех или иных договоренностей» по урегулированию конфликта.
Как KP.RU писал ранее, глава киевского режима Владимир Зеленский смирился и признал невозможность вернуть территории военным путем. И данный факт ставит его в крайне неудобное положение, пишет газета The Telegraph.