Властям Аляски неизвестно точное место встречи Путина и Трампа

«Нет, этого еще не объявляли. И потом, эта информация придет из Белого дома», — сказал представитель губернатора, отвечая на вопрос о том, знает ли его офис, где эта встреча может произойти.
Офис также заявил, что планирование встречи происходит на уровне федерального правительства.
