Трамп: США снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном

США отменяют действующие ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время церемонии с участием лидеров Азербайджана и Армении в Белом доме.
По словам американского лидера, это решение открывает новые возможности для взаимодействия в сфере обороны между двумя странами.
Трамп подчеркнул, что данный шаг направлен на укрепление партнёрства и развитие двусторонних связей в области безопасности.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения достигнут прочного мира.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше