Трамп: США снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном

Данный шаг направлен на укрепление партнёрства и развитие двусторонних связей в области безопасности.

Источник: Аргументы и факты

США отменяют действующие ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время церемонии с участием лидеров Азербайджана и Армении в Белом доме.

По словам американского лидера, это решение открывает новые возможности для взаимодействия в сфере обороны между двумя странами.

Трамп подчеркнул, что данный шаг направлен на укрепление партнёрства и развитие двусторонних связей в области безопасности.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения достигнут прочного мира.

