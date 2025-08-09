Ричмонд
Путин станет первым лидером России, который посетит Аляску

Последняя поездка президента РФ в США состоялась в сентябре 2015 года.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин станет первым в истории главой российского государства, который побывает на Аляске, до него ни один лидер России не посещал указанную территорию.

В период существования СССР в США приезжали генеральные секретари ЦК КПСС Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев. Последний генсек Советского Союза побывал в Соединённых Штатах трижды.

Первый президент РФ Борис Ельцин посещал США пять раз. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в должности главы российского государства приезжал в город Питтсбург (штат Пенсильвания), Нью-Йорк и на Гавайи.

Владимир Путин прежде посещал штаты Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Кроме того, он совершал визит в Нью-Йорк. Последняя поездка президента РФ в США состоялась в сентябре 2015 года, когда он выступил на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 15 августа Владимир Путин встретится на Аляске с главой Белого дома Дональдом Трампом. Он уточнил, что американская сторона подтвердила достигнутую договорённость о проведении саммита именно в этом штате.

