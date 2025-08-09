Путин станет первым лидером России, который посетит Аляску

Владимир Путин прежде посещал штаты Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Кроме того, он совершал визит в Нью-Йорк. Последняя поездка президента РФ в США состоялась в сентябре 2015 года, когда он выступил на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.