Дмитриев призвал к укреплению российско-американского сотрудничества в Арктике

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа намечены на 15 августа на Аляске, что открывает новые возможности для партнёрства государств. Дмитриев отметил, что Аляска, имеющая русские корни и православное наследие, обладает уникальным потенциалом для развития арктических связей.
«Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики», — написал он в соцсети Х.
Напомним, ранее о планируемой встрече с российским коллегой заявил Дональд Трамп. Подтверждение с российской стороны поступило от помощника Путина Юрия Ушакова. Он заявил, что американский и российский лидеры на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. Комментируя место для предстоящей встречи, помощник главы государства отметил, что Россия и США являются близкими соседями, поэтому такой выбор закономерен.