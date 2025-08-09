Ричмонд
Дмитриев призвал к укреплению российско-американского сотрудничества в Арктике

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал к активному развитию сотрудничества между Россией и США в Арктическом регионе в свете предстоящей встречи президентов двух стран.

Источник: Life.ru

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа намечены на 15 августа на Аляске, что открывает новые возможности для партнёрства государств. Дмитриев отметил, что Аляска, имеющая русские корни и православное наследие, обладает уникальным потенциалом для развития арктических связей.

«Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики», — написал он в соцсети Х.

Напомним, ранее о планируемой встрече с российским коллегой заявил Дональд Трамп. Подтверждение с российской стороны поступило от помощника Путина Юрия Ушакова. Он заявил, что американский и российский лидеры на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. Комментируя место для предстоящей встречи, помощник главы государства отметил, что Россия и США являются близкими соседями, поэтому такой выбор закономерен.

