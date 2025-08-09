Трамп заявил, что Армения на 99 лет даст США «эксклюзивные» права на коридор до Нахичевани

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна получила эксклюзивные права на создание и обслуживание прямой автомагистрали между Азербайджаном и его анклавом в Нахичевани через разделяющий их участок территории Республики Армения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.
«Армения также начинает эксклюзивное партнерство по развитию этого коридора, которое может быть продлено на 99 лет… Они потратят много денег, это принесет экономическую пользу нашим трем странам», — привели слова Дональда Трампа в ТАСС.
Создание транспортной артерии, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, стало первым пунктов двустороннего соглашения, о котором стало известно журналистами после его парафирования. Магистраль получила название «Путь Трампа во имя мира и благополучия».
О других условиях армяно-азербайджанского мирного договора пока не известно, но Премьер-министр Никол Пашинян уже заявил, что он окончит «длившееся десятилетиями» противостояние.
Дональд Трамп добавил, что инфраструктура критически важной для Азербайджана дороги будет находиться в полном ведении американских подрядчиков. Он также отметил, что руководство Армении уже «пообещало» пролонгировать на 99 лет данное соглашение.
По мнению ряда экспертов, новый курс Никола Пашиняна может говорить о его желании перейти ко всестороннему сотрудничеству с США, а также о планах полностью разорвать отношения с Россией.
