Трамп заявил, что Армения на 99 лет даст США «эксклюзивные» права на коридор до Нахичевани

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна получила эксклюзивные права на создание и обслуживание прямой автомагистрали между Азербайджаном и его анклавом в Нахичевани через разделяющий их участок территории Республики Армения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.