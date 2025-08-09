Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Армения на 99 лет даст США «эксклюзивные» права на коридор до Нахичевани

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна получила эксклюзивные права на создание и обслуживание прямой автомагистрали между Азербайджаном и его анклавом в Нахичевани через разделяющий их участок территории Республики Армения.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна получила эксклюзивные права на создание и обслуживание прямой автомагистрали между Азербайджаном и его анклавом в Нахичевани через разделяющий их участок территории Республики Армения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.

«Армения также начинает эксклюзивное партнерство по развитию этого коридора, которое может быть продлено на 99 лет… Они потратят много денег, это принесет экономическую пользу нашим трем странам», — привели слова Дональда Трампа в ТАСС.

Создание транспортной артерии, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, стало первым пунктов двустороннего соглашения, о котором стало известно журналистами после его парафирования. Магистраль получила название «Путь Трампа во имя мира и благополучия».

О других условиях армяно-азербайджанского мирного договора пока не известно, но Премьер-министр Никол Пашинян уже заявил, что он окончит «длившееся десятилетиями» противостояние.

Дональд Трамп добавил, что инфраструктура критически важной для Азербайджана дороги будет находиться в полном ведении американских подрядчиков. Он также отметил, что руководство Армении уже «пообещало» пролонгировать на 99 лет данное соглашение.

По мнению ряда экспертов, новый курс Никола Пашиняна может говорить о его желании перейти ко всестороннему сотрудничеству с США, а также о планах полностью разорвать отношения с Россией.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше