Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование по Украине

Ушаков отметил, что на Аляске и в Арктике также пересекаются экономические интересы России и США.

Источник: Аргументы и факты

Долгосрочное урегулирование украинского конфликта будет обсуждаться президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите, который пройдёт на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал он журналистам.

Ушаков также обратил внимание, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы обеих стран и, кроме того, наблюдаются возможности для реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным. Глава Белого дома отметил, что инициативу о проведении переговоров проявила и российская сторона. Позже Юрий Ушаков уточнил, что саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше