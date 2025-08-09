Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование по Украине

Долгосрочное урегулирование украинского конфликта будет обсуждаться президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите, который пройдёт на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал он журналистам.
Ушаков также обратил внимание, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы обеих стран и, кроме того, наблюдаются возможности для реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным. Глава Белого дома отметил, что инициативу о проведении переговоров проявила и российская сторона. Позже Юрий Ушаков уточнил, что саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.