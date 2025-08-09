Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование по Украине

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным. Глава Белого дома отметил, что инициативу о проведении переговоров проявила и российская сторона. Позже Юрий Ушаков уточнил, что саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске.