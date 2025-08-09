МИД РФ подтвердил закрытие генконсульства Польши в Калининграде 29 августа

«11 июля до польской стороны было доведено наше решение о закрытии Генконсульства Польши в Калининграде [29 августа]. Оно стало ответной мерой на очередное сокращение под надуманным предлогом российского дипломатического присутствия в этой стране и отзыв польскими властями согласия на функционирование Генконсульства России в Кракове, — указал он. — В очередной раз подчеркиваем: российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий».