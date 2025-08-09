Путин станет первым из лидеров РФ, кто посетит Аляску

Находясь на посту президента, Дмитрий Медведев посещал Гавайи, Нью-Йорк и Питтсбург. Владимир Путин ранее бывал в Нью-Йорке, а также в штатах Техас, Мэриленд, Джорджия и Мэн. Последний официальный визит президента России в Соединенные Штаты состоялся десять лет назад — в сентябре 2015 года.