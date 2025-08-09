Губернатор Аляски Данливи заявил, что штат готов принять встречу Путина и Трампа

Представители офиса губернатора также сообщили, что Данливи уже обсудил с Белым домом детали предстоящей встречи. Однако точное место её проведения на Аляске пока не объявлено. Представитель губернатора уточнил в беседе с РИА «Новости», что информация об этом будет предоставлена администрацией американского лидера в ближайшее время. Планирование встречи, по его словам, находится на уровне федерального правительства, и все детали будут оглашены позже.