Семь поездок Путина: сколько раз и зачем президент России ездил в США

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Дональд Трамп проведут совместную встречу на Аляске. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а детали переговоров будут озвучены позднее. Путин в качестве главы государства семь раз летал в США. Из материала URA.RU узнаете — когда это было и каковы были мотивы Кремля.