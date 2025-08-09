Дженнифер Лопес в Ташкенте: местный депутат выступил с заявлением

В своей публикации лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров объединил прошедшие в Ташкенте фестиваль пива и концерт певицы Дженнифер Лопес. Депутат отметил, что Узбекистан — это светское государство, где у каждого есть свой выбор: пить пиво на фестивале или нет, смотреть на откровенные наряды певицы или быть покрытой.