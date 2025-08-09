Ричмонд
Дженнифер Лопес в Ташкенте: местный депутат выступил с заявлением

После концерта Дженнифер Лопес в Узбекистане депутат Алишер Кадыров высказался 8 августа в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

Источник: Телеграм

В своей публикации лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров объединил прошедшие в Ташкенте фестиваль пива и концерт певицы Дженнифер Лопес. Депутат отметил, что Узбекистан — это светское государство, где у каждого есть свой выбор: пить пиво на фестивале или нет, смотреть на откровенные наряды певицы или быть покрытой.

«Концерт Дженнифер Лопес — прибыльное и закрытое мероприятие. Демонстрация тела — ее выбор, а смотреть — выбор тех, кто купил билет. Вот что такое светскость!» — отметил политик.

Также, с его слов, светскость — это умение быть равным и для верующего, и для неверующего, а не когда сильный учит жизни слабого.

«Чтобы понять танец Лопес, нужно изучить философию Маркеса», — подытожил Алишер Кадыров.

По данным СМИ Узбекистана, почти 70% билетов на концерт Джей Ло в Ташкенте купили иностранцы, а выручка составила до восьми млн долларов. Всего на концерт Дженнифер Лопес в Ташкенте продали 25 тыс. билетов. Особенно активными их покупателями были гости из России и Казахстана: 7,5 тыс. и 2,5 тыс. билетов соответственно.

Причем многие приехали не только на шоу, уверены в Узбекистане. Тысячи гостей купили турпакеты по Узбекистану на несколько дней. Таким образом концерт звезды мирового уровня превратился в масштабную рекламу для всей страны.