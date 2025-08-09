Ричмонд
Глава РФПИ назвал Аляску идеальным местом для саммита России и США

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал Аляску идеальным местом для исторического саммита лидеров РФ и США.

Источник: © РИА Новости

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.

«Исторический саммит на Аляске 15 августа. Идеальное место: США и Россия находятся всего в 3,8 километра друг от друга, между островами Диомида, разделёнными международной линией перемены дат. Давайте мирно перейдём из вчерашнего дня в завтрашний», — написал Дмитриев.

